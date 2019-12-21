راغب علامة يغني "كان غيرك أشطر" للمرة الأولى في The Voice

قدم الفنان اللبناني راغب علامة، أغنية "كان غيرك أشطر"، التي أطلقها في الساعات القليلة الماضية في الحلقة النهائية من برنامج The Voice، للمرة الأولى وسط الجمهور.



الأغنية باللهجة الخليجية وهي من ألحان طلال وكلمات خالد المريخي، وقد صدرت الأغنية على جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة.



وعلق راغب علامة على الأغنية، مؤكدًا أنه كان ينتظر أغنية خليجية مميزة، وهي هدية منه لجمهوره في الخليج العربي.



وتشهد الحلقة النهائية من البرنامج منافسة قوية بين أربعة متسابقين هم إيمان عبدالغني، من فريق الفنانة الإماراتية أحلام، والمتسابق رضوان الأسمر، من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، والمتسابق مهدي عياشي، من فريق الفنان اللبناني راغب علامة، وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي.



