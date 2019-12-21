إيمان عبد الغني تتألق في The Voice.. وأحلام تطالب باستضافتها في موسم الرياض

استطاعت المتسابقة المصرية إيمان عبد الغني، أن تخطف العيون خلال أدائها لأغنية "أنا قلبي دليلي"، للفنانة الراحلة ليلى مراد.وعبرت الفنانة الإماراتية أحلام، عن سعادتها كون إيمان من فريقها وأنها المدربة الوحيدة التي التفت لها.ووصفتها أحلام، بالجوكر، وهي كذلك، كما أنها هي السطانة، مؤكدة أن إيمان ستنطلق من مسرح The Voiceإلى مسرح أوبرا دبي، وأوبرا السلطانة العمانية، والكويت.ووجهت أحلام رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن يكون لإيمان حفل غنائي في السعودية، مؤكدة أن هذا طلب شخصي منها.يذكر أن حلقة الليلة من البرنامج ستشهد اختيار صاحب لقب The Voice، في الموسم الخامس من الأربعة متسابقين.