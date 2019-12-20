الري: الشكل النهائي لاتفاق سد النهضة بعد 4 اجتماعات

قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة سيعقد غدا، وهو ضمن أربعة اجتماعات تم الاتفاق على عقدها، خلال اتفاقية إعلان مبادئ التي وقعت في مارس 2015.



ولفت السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" إلى أنه سبق وعقد اجتماعين، أحدهما في أديس أبابا والثاني في القاهرة، والثالث سيكون غدا في الخرطوم، حيث يتم استكمال عرض وجهات النظر للدول الثلاث فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



وأردف: "من المتوقع أن يخرج الشكل النهائي للاتفاق بعد الأربع اجتماعات، وكان هناك نقاط توافق أم لا"، مشيرًا إلى أن البند الأخير العاشر من اتفاقية إعلان مبادئ التي وقعت في مارس أن يكون هناك وسيط، في حال لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق.



وأوضح أنه حتى الآن لا يوجد وسيط، وأن وجود البنك الدولي و وزارة الخزانة الأمريكية مراقبين فقط، مضيفًا أن الفنيين في الثلاث دول قادرين للوصول لتوافق إذا توفرت النية والبحث عن المصالح المشتركة للدول الثلاث.



أعلنت وزارة الموارد المائية والري، المشاركة في الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة، على مدار يومي ٢١-٢٢ ديسمبر الجاري، بالعاصمة السودانية الخرطوم.



يأتي الاجتماع بحضور وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من (مصر، السودان، إثيوبيا، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية، والبنك الدولي) لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، بحسب بيان لوزارة الري اليوم.