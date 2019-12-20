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مصر

اليوم.. شرم الشيخ تستقبل أول رحلة من فرنسا بعد غياب لسنوات

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:18 ص
جريدة الدستور
رامى حسين
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كشف إسلام نبيل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، أن منظم الرحلات الأجنبيه "fti" العالمية، ينظم اليوم الجمعة، أول رحلات طيران مباشرة من فرنسا إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

وأضاف "نبيل"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن مكتب الهيئة بجنوب سيناء سيقوم باستقبال أول فوج سياحي من فرنسا إلى شرم الشيخ بعد توقف دام لسنوات طويلة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الخط الطيران المباشر حتى شهر أبريل من العام المقبل، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية بمطار شرم الشيخ لترتيبات استقبال الفوج بالنشرات السياحية عن شرم الشيخ وباقي المقاصد السياحية الأخرى المطبوعة باللغة الفرنسية بالإضافة إلى توزيع عليهم الورود والهدايا التذكارية احتفاء بعودتهم إلى مدينة السلام.

وقد وصل أمس إلى شرم الشيخ اول فوج انجليزى عن طريق أحد الشركات الخاصة التى نظمت هذة الرحلة عقب رفع السلطات الانجليزيه الحظر الجوى عن شرم الشيخ مؤكدين على عودة الاستقرار الأمنى لشرم الشيخ

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