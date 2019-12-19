إبراهيم محلب يقدم ورشة عمل في هندسة الإسكندرية

شارك الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في ورشة العمل التي قدمها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس وزراء مصر السابق والمقامة على هامش فعاليات مؤتمر الإسكندرية الدولي العاشر للهندسة الإنشائية والجيوتقنية وإدارة المشروعات والتي تعقدها كلية الهندسة في الفترة من 19:17 ديسمبر الجاري.



وتناول المهندس إبراهيم محلب أثناء اللقاء قواعد وأخلاقيات مهنة الهندسة من خلال الحرص على التكامل والربط بين الاستفادة والخبرة والموضوعية والمهنية وتحقيق المصلحة العامة والتطوير المهني وعدم تعارض المصالح والتطوير المهني في ممارسة مهنة الهندسة وكذلك الكود المصري لأخلاقيات المهنة وهندسة القيمة من خلال خفض التكلفة وتحسين الكفاءة وأنظمة البناء والتشييد المختلفة وعرض العديد من المشروعات القومية التي شيدت خلال العشر سنوات الأخيرة.



ودار حوار مفتوح مع عدد من أساتذة الهندسة حول عدد من النقاط الفنية الحديثة وكيفية الاستفادة من التقدم التكنولوجي والعقول المصرية لتطوير هذا المجال.



حضر اللقاء الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة والدكتور ناصر درويش رئيس المؤتمر وعدد من أساتذة وعلماء الهندسة بمصر والعالم ورؤساء مجالس شركات البناء والأسمدة والحديد والعاملين بقطاع التشييد والبناء في مصر.