بسيارة فارهة.. جوهرة تشعل انستجرام وترقص على "نمبر وان"

وكانت انتشرت أخبار بأن مباحث الآداب، ألقت القبض على جوهرة على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.

شاركت الراقصة جوهرة، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، في الكويت.وظهرت جوهرة بطلالة بسيطة في الملابس، واستعرضت سيارة لديها من التصميم الرائع والماركات العالمية، كما نشرت فيديو ترقص داخل السيارة على أنغام "نمبر وان"، لفنان محمد رمضان.وكان مصدر أمني نفى الأنباء المتداولة عن القبض على جوهرة على خلفية المقاطع المسربة لها مؤخرا، وأكد أن الراقصة لم يتم ضبطها لا هى ولا من ظهر معها فى الفيديوهات.