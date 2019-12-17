ستيفاني صليبا تعلن انسحابها من مسلسل "من الآخر"

أعلنت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، انسحابها من مسلسل "من الآخر"، والذي كان مقررًا أن تشارك به في السباق الرمضاني المقبل.



ونشرت ستيفاني صليبا، صورة لها برفقة المنتج صادق الصباح، وعلقت عليها قائلة: "أعلن بكل محبة، وبالاتفاق مع المنتج الصديق صادق الصبّاح انسحابي من مسلسل "من الآخر" متمنية للزملاء الأعزاء كل التوفيق في هذا المشروع. انتظروا إعلاني عن عملي الجديد مع شركة الصبّاح قريبًا".



مسلسل "من الآخر"، بطولة الفنان السوري معتصم النهار، ومن تأليف إياد أبو الشامات، وإخراج شارل شلالا، والتحضير لعمل جديد من إنتاج شركة الصباح.



يذكر أن آخر أعمال ستيفاني صليبا، كان مسلسل "دقيقة صمت"، من بطولة عابد فهد، خالد القيش، فادي صبيح، رنا شميس، يوسف حداد،، فايز قزف، وفادي أبي سمرا، أندرية سكاف وجفرا يونس، وعرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نسبة نجاح كبيرة.

