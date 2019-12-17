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الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الموافق 20 ربيع الثاني 1441
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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:46 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:

برج الحمل
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم تغييرًا مفيدًا، وربما خبرًا أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ.
عاطفيًا: تحاول أن تفهم بعض الأمور التي تبدو لك غامضة اليوم ولا تجد لها التفسير المطلوب.
صحيًا: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيرًا من أجل المستقبل.

برج الثور
مهنيًا: الظروف مناسبة لمواهبك وتطلّعاتك، الأجواء صافية جدًا ويكون الدعم كبيرًا والدرب سهلة لتحقيق الإنجازات.
عاطفيًا: أنت تعرف المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.
صحيًا: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل.

برج الجوزاء
مهنيًا: يسود جو من الغموض، انتبه وكُن متحفّظًا جدًا، فقد تثار بعض المواضيع الحساسة.
عاطفيًا: أنت قريب جدًا من تحقيق أحلامك، تحلَّ بالصبر وانتظر الفرصة المناسبة للتعبير عن مشاعرك كما يجب.
صحيًا: تناول السمك المشوي مفيد أكثر من المقلي، لكن هذا لا يعني أن تكثر من تناوله.

برج السرطان
مهنيًا: مناخ إيجابي لتطوير قدراتك العملية، استفد من هذا الأمر قدر المستطاع ولا تدع الفرص تفوتك لأنها قد لا تتكرر في المدى المنظور.
عاطفيًا: توسّع من مجال العلاقة وتدخل آفاقًا جديدة بغية التأسيس لمستقبل مشرق وواضح.
صحيًا: تقرر أخيرًا التخفيف من ساعات عملك الإضافية لتخصيصها لمشاريع ترفيهية مسلية تفيدك صحيًا.

برج الأسد
مهنيًا: بانتظارك فرص جديدة واحتفالات ودعوات للمشاركة في مؤتمرات يشارك فيها كبار رجال الأعمال والشركات العالمية.
عاطفيًا: تحمل عشقًا سريًّا لشخص لا يعرف عن الأمر شيئًا أو تشاطره هذا السرّ، وربما لا تستطيع مقاومة جاذبيته وتخوض مغامرة قد تجرّك إلى الأسوأ.
صحيًا: تفادي الاختلاط بأشخاص لا يعرفون قيمة الصحة يريحك ويبقيك على قناعاتك.

برج العذراء
مهنيًا: تبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة أو مشروعًا جديدًا وتلقي الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهم.
عاطفيًا: عليك أن تكشف كل أوراقك أمام الشريك، وهذا يمنحك نقطة إضافية للوصول إلى قلبه.
صحيًا: قد تمرّ بأزمة صحية عابرة تقرر بعد المعافاة منها الانكباب على ممارسة الرياضة باستمرار.

برج الميزان
مهنيًا: تكثر الضغوط وتجد نفسك منهمكًا في حل قضايا طارئة، فتفقد القدرة على التركيز أو التخطيط للمستقبل، وتقع في حيرة من أمرك.
عاطفيًا: تشعر بارتياح معنوي وأمل بمصالحة وتقارب مع الشريك والتخطيط لمستقبل واعد معًا وبناء أسرة متماسكة.
صحيًا: يخيل إليك أنك مصاب بأمراض لا وجود لها؛ لذا قم بالفحوص اللازمة لتطمئن.

برج العقرب
مهنيًا: ما تقدم عليه يحفّزك ويجعل نجمك ساطعًا وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من مقترحات وحلول وأفكار بنّاءة ومفيدة.
عاطفيًا: إذا كنت مهتمًا باستمرار العلاقة عليك تقديم التنازلات والصمت أو المرونة التامة.
صحيًا: توعك غير مؤلم قد يتطور إلى حالة صحية خطرة إذا أهملته.

برج القوس
مهنيًا: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتّخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.
عاطفيًا: تغاضي الشريك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغير تعاملك معه، وهنا يفرض الحذر نفسه وتؤدي الحكمة دورًا كبيرًا.
صحيًا: أنت قادر بإرادتك الصلبة على التخلص من السمنة واستعادة عافيتك ونشاطك.

برج الجدي
مهنيًا: تحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور.
عاطفيًا: ابتعد عن مضايقة الشريك والتسبب بالأذى له، فأنت لا تدرك عواقب ما تقوم به على المدى المنظور.
صحيًا: آلام مفاجئة في القدمين بسبب كثرة الوقوف واعتماد الأدراج في العمل.

برج الدلو
مهنيًا: تتخلص من بعض الأمور المزعجة وتشعر بأن الوقت قد حان للاهتمام بنفسك ومحيطك، وترغب في الترفيه عن النفس وممارسة هواية جديدة.
عاطفيًا: تتغلب بحكمتك على في مأزق مفاجئ بسبب عدائيتك تجاه الشريك، وهذا ما سيدفعه إلى التخلي عن الحسم سريعًا.
صحيًا: أوجاع مفاجئة في المفاصل تبقيك عاجزًا عن القيام بأي نشاط وتلازمك ليل نهار.

برج الحوت
مهنيًا: تراودك الشكوك في كل من تواجهه، حتى لو كنت تلتقيه للمرة الأولى، لا تكن قاسيًا في أحكامك، وليّن مواقفك في بعض الأمور.
عاطفيًا: إذا كنت ترغب في الاستقرار، فإنّ الشريك الحالي هو الشخص المناسب للقيام بهذه الخطوة.
صحيًا: كن منفتحًا على العلاجات الطبية والغذائية السليمة، وتقيد بالإرشادات المطلوبة.

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