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محافظ جنوب سيناء: طارق عامر دعم المستثمرين لتنشيط السياحة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:36 م
خالد فودة
خالد فودة
أحلام عبدالرحمن
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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تحتاج لحدث مثل منتدى شباب العالم كل شهر، من أجل الترويج للسياحة.

ولفت فودة، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على هامش جلسات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إلى أنه انتهز وجود طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وطلب منه الاجتماع مع المستثمرين، لحل مشاكلهم، وقد وافق بدون أي شروط.

وأردف محافظ جنوب سيناء: "لم يتردد محافظ البنك المركزي في الجلوس مع المستثمرين، وكل الديون المتعثرة عمل على إعادة جدولة، وقدم كل الدعم لتنشيط السياحة، وعودة الفنادق لسابق عهدها".

وأشار فودة إلى أن الفنادق غير كاملة الصيانة، والمطاعم، موضحًا أنه في حالة عدم استكمال الصيانة ستكون هذه الفنادق والمطاعم عامل لطرد السياحة.

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