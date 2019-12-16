-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد عكاشة: مصر تحمل هموم الإقليم.. والرئيس طالب بتحصين وعي المواطن

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:22 م
خالد عكاشة
خالد عكاشة
سناء إسماعيل
طباعة
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التهديدات على مصر مستمرة لأن الشر لا ينتهي، والتوترات وأصحاب الأطماع في الإقليم لن يستسلموا من أول هزيمة، لأنهم يلجأون إلى اتباع أساليب أخرى لممارسة تهديداتهم ومواصلة أطماعهم ضد مصر.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، من شرم الشيخ على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن التوتر وعدم الاستقرار في الإقليم يجعل المشروع التنموي المصري يسير بصعوبة.

وتابع أن الرئيس طالب مراكز الفكر وقادة الرأي والإعلام، بالعمل بجهد كبير على تحصين وعي المواطن والمجتمع المصري، حتى لا تنزلق أقدامه لمحاولات التهديد أو الاختراق التي يتعرضوا لها.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن مصر تحمل هموم الإقليم الذي يحيط بها ومشتبكة مع قضاياه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد عكاشة يكشف تفاصيل إنشاء المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

عكاشة: المركز المصري للفكر قادر على تدريب جيل جديد من الباحثين

خالد عكاشة: مصر تولي أهمية كبيرة للأزمة في ليبيا

"عكاشة": على إسرائيل الانخراط في قضايا الحقوق العربية إذا كانت ترغب في السلام

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل انفجار جسم غريب من مخلفات الحروب في أبوتشت

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبي في إطلاق نار على موكبه بمصراتة

منذ يوم

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

الصور

image description

صور منتجات معرض تراثنا في #منتدى_شباب_العالم

image description

محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام

image description

"ميرغني" يشهد برنامج تنمية مهارات مسئولي وحدات التدريب بالمدارس

image description

داني ألفيش وزوجته يزوران الأهرامات خلال رحلته إلى مصر

image description

تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم

الأكثر قراءة

انفجار داخل "الإرهابية".. سكرتير القرضاوي يسب عضوا بأمه.. وعزوز: "الإخوان سفلة"

مفاجأة.. موظفان يحصلان على 12 مليون جنيه بالمخالفة للقانون

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنك المركزي

القصة الكاملة لوفاة الطفلة جوري بسبب الإهمال الطبي: لوز أدت إلى وفاة

أيام زمان

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

نجم الساعة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الصحة

أسباب الإصابة بالعمى الثلجى

أفضل 8 فواكه بديلة للحلويات

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

الرئيس نيوز

في 60 دقيقة فقط.. الجيش يسجل 3 أهداف في الزمالك

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعديل رسوم التوثيق والشهر العقارى

بالصور.. السيسي يتفقد معرض "التضامن الاجتماعي" بشرم الشيخ

انتصار السيسي: كلمات الطفل زين محارب السرطان كانت ملهمة لنا جميعا

منوعات

بالصور.. 5 ناطحات سحاب حطمت الأرقام القياسية

بالصور.. أسرع 5 سيارات فى أمريكا

كراسي ذاتية التحكم لأصحاب الهمم بمطار أبوظبي

73 قتيلا ضحايا الحصبة في ساموا

كشكول

طلاب جامعة القاهرة في زيارة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.. صور

سبع: إنشاء مركز تدريبي لبنك المعرفة المصري بجامعة طنطا

قيادات الأزهر والكنيسة يشاركون فى إفتتاح المؤتمر الدولى لـ"دراسات" الإسكندرية

"التعليم" ترسل خطابًا بمواصفات امتحانات الأول والثاني الثانوي

إسلام سياسي

منحطون وسفلة.. عزوز يهاجم الإرهابية "فشلوا سياسيًا ولا دين لهم"

إخواني يطالب محمود حسين بالتنحي عن المشهد وترك الجماعة

السجن 5 سنوات لداعشية ألمانية بتهمة دعم الإرهاب

عاصم عبدالماجد يصف قادة الإخوان بالمبتدعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان «يسلّح» حماس!
لواء. محسن الفحام
بين أهمية القارة الإفريقية وهمومها
مؤمن المحمدي
بـ اللغة العربية الفصحى
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
المزيد

الثقافة

غدًا.. "آخر الرجال المحترمين" في قصر السينما

"ثقافة سوهاج" تحتفل باليوم العالمي للغة الضاد

غدًا.. تطوير البحث العلمي في مركز إبداع الإسكندرية

"ساويرس الثقافية" تعلن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للجائزة

صفحتنا ع الفيس بوك