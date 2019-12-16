خالد عكاشة: مصر تحمل هموم الإقليم.. والرئيس طالب بتحصين وعي المواطن

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التهديدات على مصر مستمرة لأن الشر لا ينتهي، والتوترات وأصحاب الأطماع في الإقليم لن يستسلموا من أول هزيمة، لأنهم يلجأون إلى اتباع أساليب أخرى لممارسة تهديداتهم ومواصلة أطماعهم ضد مصر.



وأضاف خلال حواره مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، من شرم الشيخ على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن التوتر وعدم الاستقرار في الإقليم يجعل المشروع التنموي المصري يسير بصعوبة.



وتابع أن الرئيس طالب مراكز الفكر وقادة الرأي والإعلام، بالعمل بجهد كبير على تحصين وعي المواطن والمجتمع المصري، حتى لا تنزلق أقدامه لمحاولات التهديد أو الاختراق التي يتعرضوا لها.



وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن مصر تحمل هموم الإقليم الذي يحيط بها ومشتبكة مع قضاياه.

