راغب علامة عن The Voice: الأصوات مميزة وقريبة من بعضها

عبر الفنان اللبناني راغب علامة، عن سعادته بالموسم الخامس من برنامج The Voice، وذلك قبل الحلقة النهائية من البرنامج.



وقال في تصريحاته لقناة "أنغامي": أنا أول موسم لي في The Voice، وكتير مبسوط بالأذواق والأصوات الموجودة ذات خبرة وعارفين شو عم بيغنوا والمباراة تكون بين الأصوات الأفضل والبقاء للأفضل من الأفضل".



وأضاف: "الأصوات قريبة من بعضها، وكلهم لديهم مميزات فنية وحضور ولديهم خبرة، والاختيار يكون بتفاصيل دقيقة جدًا ما حد يحسها إلا أنا لأنني أبحث عن التفاصيل لأقرر من يبقى ومن يغادر".



حلقة العروض المباشرة

يذكر أن حلقة السبت الماضي كانت الحلقة الأولى في العروض المباشرة، والتي شهدت تأهل 4 متسابقين من أصل 8 شاركوا في حلقة نصف النهائيات من البرنامج، وتم تأهل المتسابقين بناء على تصويت الجمهور للمرة الأولى منذ بدء الموسم الخامس.



وتشهد الحلقة الأخيرة من البرنامج منافسة شديدة على اللقب بين كل من المتسابقين مهدي عياش، من فريق راغب علامة، إيمان عبدالغني، من فريق أحلام، وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي، ورضوان الأسمر من فريق سميرة سعيد.



