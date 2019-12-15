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مصر

اللواء محمد إبراهيم: السيسي يؤمن بأن الشباب هم أمل المستقبل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:14 ص
اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم
أ.ش.أ
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أكد اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي حضور منتديات الشباب يمنحها قوة وزخما كبيرا، ويؤكد مدى إهتمام وقناعة سيادته بأن الشباب هم أمل وعماد المستقبل في تنمية وتقدم دول العالم.

وأشار اللواء محمد إبراهيم، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم الذي انطلقت فعالياته الليلة الماضية بمدينة شرم الشيخ ـ إلى تنويه الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المنتدى، بأن هذا المنتدى يأتي استكمالا لحلم الشباب المصري الذي بدأ قبل عامين، وهو الحلم الذي بٌني على يقين بأننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل، وخلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف.

وقال "إن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ يحمل رسائل هامة ومتكاملة تجمع بوضوح بين تعظيم القيم الإنسانية وبين الجوانب التنموية والسياسية، وتؤكد بوضوح أن وعاء الإنسانية قادر علي أن يجمع الشباب ولا يفرقهم، ويقويهم ولا يضعفهم".

وأضاف "إن المنتدى يعلي قيمة الحوار والإرادة والسلام، وهو الأمر الذي أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في الجلسة الافتتاحية، كما أن طبيعة الموضوعات والقضايا التي تبحثها ورش العمل المختلفة داخل المنتدى تتنوع بين التعاون والتنمية والتعامل مع تحديات الأمن والسلام ومكافحة التطرف والأمن الغذائي والطاقة وغيرها من الموضوعات الضرورية، وكل هذا يؤكد قدرة الشباب على بحث قضايا العالم بجدية وشفافية".

وأشار إلى قول الرئيس السيسي "إن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة هو منصة نبعث من خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء، نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا على التوجه نحو مستقبل أفضل، نحو عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار والخير للبشرية".

وقال "إن أحد أهم رسائل المنتدى تتمثل في أن العالم يؤمن بأن مصر الآمنة المستقرة القوية قادرة على أن تكون الركيزة الرئيسية التي ينطلق منها شباب العالم نحو البناء والتنمية والتقدم على أسس من المساواة والعدالة واكتشاف القدرات الهائلة الكامنة في الشباب الحريص علي العمل الجاد وتقدم بلادهم".

وأضاف "إن منتديات الشباب تؤكد أن مصر هي قبلة زعماء وشباب العالم، كما أنها تبلور وتؤكد مدى عمق العلاقة التي تربط بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة قيادات الدول المحبة للسلام والاستقرار والأمن والتنمية".

ونوه اللواء محمد إبراهيم بحرص الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على المشاركة في افتتاح فعاليات منتدى الشباب في شرم الشيخ بكلمته، عبر (الفيديو كونفرانس)، التي حيا خلالها المشاركين في المنتدى، وأشار فيها الى أن الأمم المتحدة لديها استراتيجية 2030، وتهدف الى تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب، والتشجيع على هزيمة الفقر والحد من أوجه عدم المساواة، والتصدي للنزاعات المسلحة والقضاء على الفساد، ومجابهة الكراهية ودعم حقوق الإنسان، وحل مشكلة التغير المناخي.

ويشارك في المنتدى أكثر من 7 آلاف شخص من 197 دولة، ويعقد على مدار أربعة أيام، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي والبيئة والمناخ والذكاء الاصطناعي والاتحاد من أجل المتوسط وتمكين المرأة والفن والسينما.

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