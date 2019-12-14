محمد رمضان ممازحًا جمهوره بعد خلع ضرسه: هبعته للمتحف

شارك الفنان محمد رمضان متابعي صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" بصورة له بعد أن خلع ضرس العقل.



وظهر الفنان محمد رمضان في الصورة وهو يحمل "ضرسه"، وعلق عليها قائلًا: "وأنا بتأمل ضِرس العقل بتاعي، بعد ما دكتور الأسنان قالي إن ده ضِرس مصري فرعوني نادر وجوده، بفكر أبعته المتحف المصري يتحلل".



يُذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لتصوير مشاهده في مسلسل "البرنس" ويشاركه البطولة: نور، نجلاء بدر، روجينا، أحمد وفيق، إدوارد، عبدالرحمن أبوزهرة، صفاء الطوخي، أحمد زاهر، بدرية طلبة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

