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إياد علاوي يطالب بحل الميليشيات وحصر سلاح الجيش العراقي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:04 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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طالب زعيم ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي، بحصر سلاح القوات المسلحة وحل الميليشيات لحل أزمة العراق.

وطالب علاوي في بيان مساء اليوم، بضرورة حل هذا الملف بالسرعة القصوى دون مماطلة أو تسويف من أجل بناء دولة مدنية تمهيدًا لمكافحة الفساد والمحاصصة.

وشدد على أنه منذ أكثر من شهرين، من بدء الحراك الجماهيري للمطالبة بإصلاح المنظومة السياسية وإنهاء سياسة المحاصصة والقضاء على الفساد، ظهرت العديد من التداعيات السلبية للأسس الخاطئة التي بنيت عليها العملية السياسية، وفي مقدمتها ملف السلاح المنفلت.

وأكد علاوي أنه كان من الرافضين لقرار تسليح المعارضة الصادر عن الكونجرس الأمريكي، بالإضافة إلى تأكيده المتواصل على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة وبناء الأجهزة الأمنية وفق أسس مهنية.

واختتم بيانه: "نؤكد اليوم مرةً أخرى ضرورة حسم هذا الملف بالسرعة القصوى ودون مماطلة أو تسويف، كونه الحجر الأساس في بناء دولة مدنية تمهيدًا لمكافحة الفساد والمحاصصة وبقية الآفات التي تعصف بالعملية السياسية".

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