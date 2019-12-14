شباب بـ "منتدى العالم"يحتفظون بصور "الباسبور" للذكرى

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسرح منتدى شباب العالم، وتوافد عليه شباب من مختلف الجنسيات الذين كونوا صداقات منذ قدومهم إلى شرم الشيخ.



وتجمع شباب من مختلف الجنسيات أمام المسرح، وقاموا بتصوير جوازات سفرهم للاحتفاظ بها للذكرى، كما حرصوا على التقاط السيلفي.



جدير بالذكر أن النسخة الثالتة من مسرح شباب العالم هذا العام ستعد انعكاسا للقضايا التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات كما لو انها مرآة لعرض الموضوعات بشكل فني وثقافي.



منتدى شباب العالم، يقام بشرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم



ينطلق منتدى هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.



