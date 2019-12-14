ديلي ميل: شواطئ شرم الشيخ ساحرة

في الوقت الذي يستعد فيه مطار شرم الشيخ لاستقبال الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة ودول أخرى، سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على مدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية مفضلة للبريطانيين.



وحسب الصحيفة، من المتوقع أن تقلع أولى رحلات شركة "ريد سي هوليدياز" البريطانية من برمنجهام الخميس القادم، ومن جاتويك يوم الأحد القادم متجهة لشرم الشيخ، كما تقدم الشركة للفوج الأول سبع ليال شاملة في فندق أربع نجوم من 734 جنيها إسترلينيا لشخصين.



وأشارت إلى أن الغواصين هم من اكتشفوا الخلجان والشواطئ المثالية لشبه جزيرة سيناء في الثمانينيات.



كما وصفت الصحيفة الشواطئ الساحرة في شرم الشيخ والشعاب المرجانية التي تعتبر بقعة مميزة للغوص، بأنها أفضل من إندونيسيا وتايلاند.



وأردفت أن الرحلات لشرم الشيخ لم تكن مكلفة مثل الرحلات إلى الكاريبي أو فلوريدا، كما سلطت الصحيفة البريطانية الضوء على الحياة البحرية في مياه البحر الأحمر، حيث الأمواج اللطيفة وعائلات الدلافين التي تسبح في المياه، فضلًا عن الجبال والصحاري التي تميز شرم الشيخ.



كما دعت الصحيفة الزوار لتجربة وتناول الشاي البدوي، والتعايش مع العائلات من البدو التي تعيش في جبال جنوب سيناء، وأردفت أن شرم الشيخ ليست منتجعًا واحدًا، لكنها تضم سلاسل من الخلجان والفنادق الصغيرة والكبيرة.



وتابعت الصحيفة، وفقا لأحد المسئولين في أحد فنادق شرم الشيخ، أنه يمكن الآن الحصول على غرفة في فندق من فئة ثلاث أو أربع نجوم مقابل 100 جنيه إسترليني في الأسبوع.



فيما أدرج تقرير صادر من مؤسسة "جلوب هانترز"، في وقت سابق من هذا العام، شرم الشيخ كثالث أرخص مكان في العالم لحجز فندق من فئة الخمس نجوم، مع أسعار الغرف من 39 جنيهًا استرلينيًا فقط.



بينما أشار تقرير حديث، صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، إلى أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار مع إعلان عودة الرحلات لشرم الشيخ، وأضاف التقرير أن الأمر يستغرق عامين في المتوسط بالنسبة لوجهة ما للتعافي من كارثة طبيعية أو حادث إرهابي.



كما قالت الصحيفة إن هناك نقاط تفتيش على الطرق المؤدية لشرم الشيخ عند مداخل المنتجعات، كما يوجد فحوصات ضوئية للحقائب والأفراد خلال المرور لشرم الشيخ.