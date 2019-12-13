فيديو محمد صلاح يدخل قائمة "فوربس" لأكثر الرياضيين كسبًا للمال

دخل محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قائمة الرياضيين الأكثر كسبًا للمال، وذلك وفقًا للقائمة التي نشرتها مجلة "فوربس" الأمريكية.



وكشفت الإعلامية ياسمين سعيد، خلال حلقة برنامج "الجمعة في مصر"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، عن أن محمد صلاح، دخل القائمة بـ 25 مليون دولار سنويًا، وتصدر القائمة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، قائمة أكثر اللاعبين كسبًا للأموال لعام 2019 بمبلغ وصل إلى 127 مليون دولار.



وأضافت أن الترتيب الثاني جاء فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بقيمة 109 ملايين دولار، وجاء في المركز الثالث اللاعب البرازيلي نيمار بمبلغ وصل إلى 105 ملايين دولار.



وحل الملاكم المكسيكي ساوول الفاريز في المرتبة الرابعة بمبلغ وصل إلى 94 مليون دولار، واختتم السويسري روجيه فيدرير، قائمة الخمسة الأوائل بـ 93 مليون دولار، موضحة أن هذا التصنيف يدخل فيه جميع ما يحصل عليه الرياضيون من رواتب وجوائز ومكافآت، وعقود الرعاية.



ما هي قائمة "فوربس"؟

"فوربس"، هي شركة نشر ووسائل إعلام أمريكية، وأبرز منشوراتها هي مجلة فوربس الشهرية التي تعد أكثر القوائم شهرة في العالم، وتعني في الدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم.



وأهم ما تقوم به توفير المعلومات المالية والاقتصادية، وتقوم كل عام برصد وإحصاء أرصدة أغنياء العالم.



تمتلك فوربس 7 نسخ بلغات مختلفة منها نسخة عربية كانت تصدر باسم "فوربس العربية"، مدير تحريرها اللبناني رفعت جعفر، قبل أن يتوقف إصدارها في أبريل 2009.



