الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 19 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.



كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 12 19

شبين الكوم 12 19

طنطا 12 18

دمنهور 13 18

الإسكندرية 13 18

بلطيم 12 20

مطروح 11 20

السلوم 09 19

سيوة 07 16

بورسعيد 13 18

دمياط 13 18

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 12 19

السويس 12 19

العريش 12 19

رفح 11 18

رأس سدر 10 22

نخل 05 18

نويبع 12 20

طابا 09 18

كاترين 04 11

الطور 11 22

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 14 23

مرسى علم 12 25

الفيوم 10 21

بنى سويف 10 21

المنيا 10 21

أسيوط 09 19

سوهاج 11 19

قنا 11 20

الأقصر 10 20

أسوان 10 21

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 08 22

شلاتين 17 26

أبورماد 18 25

حلايب 18 23

رأس حدربة 19 23.