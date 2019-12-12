الشناوي: محمود حميدة قدم أفلامًا دون أجر لهذا السبب (فيديو)

قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إن الفنان محمود حميدة عاشق للفن ومحب للسينما والدراما بكل أنواعها، وهو ما لمسه جمهوره الفنى فيه منذ ظهوره الفنى.



وأكد "الشناوي"، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "mbc"، أن "حميدة" فى بداياته خلال فترة التسعينات قدم أفلامًا دون أجر خاصة فى حالة إعجابه بعمل فنى ما، منوهًا بأن هذا الأمر تغير فى الوقت الحالى بالطبع.



يذكر أن الفنان محمود حميدة، احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الـ 66، والذي يوافق 7 ديسمبر، وظهر في الصورة رفقة عدد كبير من النجمات والأصدقاء.