كيف يروج منتدى شباب العالم للسياحة في شرم الشيخ؟

كشف إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، أن هناك استعدادات ضخمة من قبل وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لاستقبال الوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم، الذى تنطلق فعالياته يوم 14 المقبل، موضحًا أنه تم تجهيز مطبوعات عن المقاصد السياحية في مصر بمختلف اللغات الأجنبية، وذلك لتوزيعها على ضيوف المنتدى، كما سيكون هناك شباب بأماكن انعقاد المنتدى لرد على أى استفسارات حول القطاع السياحي والمقاصد السياحية.



وأضاف نبيل، في تصريحات خاصة، إلى أنه سيتم عمل فيديوهات مع الشباب القادمين إلى شرم الشيخ لأول مرة، ليحكوا عن تجربتهم وما وجدوه داخل المدينة، وهل ينصحون بزيارتها أم لا، وسيتم إعداد هذه الفيديوهات فى عدد من الأماكن المتفرقة داخل شرم الشيخ، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيقوم صاحب الفيديو نفسه بعرضه على صفحته الشخصية، وذلك لإعطاء مصداقية لأهله وأصدقائه بالزيارة، خصوصًا أن حديثه لهم سيكون متحليًا بالثقة.

