من هى عفيفة إسكندر التى يحتفل بها جوجل؟

يحتفل محرك البحث "جوجل"، بذكرى ميلاد المغنية العراقية عفيفة إسكندر، والتى لقبت بـ"شحرورة العراق"، ووضع "جوجل" صورتها على الصفحة الرئيسية الخاصة بعملية البحث.



ولدت عفيفة إسكندر، فى العاشر من ديسمبر عام 1921، في الموصل من أب عراقي مسيحي وأم يونانية، وعاشت في بغداد، غنت في عمر الخمس سنوات، وكانت أول حفلة أحيتها في عام 1935، ولقبت بمونولوجست من المجمع العربي الموسيقى كونها تجيد ألوان الغناء والمقامات العراقية.



"إسكندر" من عائلة مثقفة فنيًا، والدتها كانت تعزف على أربع آلات موسيقية وتدعى «ماريكا دمتري» وكانت تعمل مغنية في ملهى هلال عندما كان يطلق عليه اسم (ماجستيك) وأنشيء بعد احتلال بغداد في منطقة الميدان بباب المعظم، كما هو حال بقية الملاهي التي ظلت تعمل إلى عام 1940.



كانت والدتها المشجع الأول لها، وكانت تنصحها دومًا بأن الغرور هو مقبرة الفنان. تزوجت وهي في سن الثانية عشر من رجل عراقي أرمني يدعى «إسكندر اصطفيان» وهو عازف وفنان وكان عمره يتجاوز الـ 50 عامًا عندما تزوجا، ومنه أخذت لقب إسكندر.



ظهرت لأول مرة على المسرح في ملهى صغير بمدينة أربيل في أواسط الثلاثينيات وكانوا يسمونها (جابركلي) أي "المسدس سريع الطلقات".. وأتت هذه التسمية من صفة الغناء الذي أدته حيث كان غناء سريعا نتيجة لصغر سنها وعدم نضوج صوتها آنذاك.. وأول أغنية غنتها في أربيل كانت بعنوان (زنوبة) وهي بعمر 8 سنوات.



سافرت عفيفة إلى القاهرة عام 1938 وغنت هناك وعملت لمدة طويلة مع فرقة بديعة مصابني في مصر وهي أشهر راقصة وممثلة مصرية في الأربعينيات.



كذلك عملت مع فرقة تحية كاريوكا، وأبرز مشاركاتها العربية هي التمثيل في فيلم يوم سعيد مع الفنان الراحل الكبير محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة وغنت فيه، لكن لسوء الحظ لم تظهر الأغنية عند عرض الفيلم بسبب المخرج الذي حذفها لطول مدة العرض التي تجاوزت الساعتين.



توفيت في 22 أكتوبر 2012، بعمر 91 عامًا، في مدينة بغداد بعد صراع طويل مع المرض، لتخلد ذكراها بأغانيها العالقة فى أذهان الكثيرين إلى الآن.