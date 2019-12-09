أول راقص مصري على كرسي متحرك يروي حكايته

قال محمود الجزار، أول راقص مصري على كرسي متحرك، إن الإعاقة الحقيقية في العقل والقلب، وليس الجسد، كاشفًا أنه رغم إصابته التي أقعدته على كرسي متحرك، إلا أنه حصل على مركز ثاني وثالث جمهورية في السباحة، ومركز أول في قوس وسهم لـ 4 مواسم متتالية.



وأضاف الجزار، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أنه ظل يتلقى علاج طبيعي لمدة 3 سنوات، ثم قرر الاتجاه للرياضة.



وعن كيفية انخراطه في الرقص، قال الجزار، إنه وصل لهذه التجربة من خلال مؤسسة "الحسن لتأهيل مصابي العمود الفقري"، و"دمج قادرون باختلاف"، مشيرًا إلى أنه كان هناك وفد أجنبي وطلب مقعد للمشاركة في الرقص، فتقدم للمسابقة.



