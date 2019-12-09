وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية يصل السعودية للمشاركة في "تحضيرية الرياض"

وصل وزير الخارجية القطري للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، إلى العاصمة السعودية، اليوم الاثنين لحضور الاجتماع التحضيري للقمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي.



وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني - في وقت سابق اليوم - إن انعقاد القمة الخليجية يوم غدٍ الثلاثاء في الرياض، دليل على حرص قادة الخليج على انتظام عقد القمم الخليجية، حفاظًا على منظومة المجلس التي أكدت الأحداث بأنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات.



وأشاد الزياني، بجهود قادة دول المجلس، لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في مزيد من التواصل والترابط.



وأشار إلى المكانة المتميزة التي حققها مجلس التعاون إقليميا ودوليا، مؤكدا أن المجلس يسعى إلى ترسيخ علاقاته مع شركائه الدوليين عبر الحوارات الاستراتيجية وخطط العمل البناءة، ويقوم بدور حيوي وفاعل لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، بالتعاون والشراكة مع الدول الصديقة والحليفة.