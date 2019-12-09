بالصور.. حمادة هلال يتألق فى حفل جامعة المنصورة

أحيا النجم حمادة هلال حفل في جامعة المنصورة، وسط حضور الآلاف من الطلاب داخل الملعب الخاص بالجامعة، وصعد "حمادة" إلى مسرح الحفل على أغنية "بحبك أخر حاجة"، وسط صيحات وتصفيق الطلاب، مرددين أغانيه، ثم قام بغناء العديد من أشهر أغانيه، وسط أجواء من التفاعل والرقص بين الطلاب.



وتميز الحفل بالتنظيم الجيد لهارموني ميرا أمير وbetterevent&media سامح مراد ومصطفى مرتضى، وقام حمادة هلال بشكرهم في نهاية الحفل على مجهودهم المميز.



وتخلل الحفل أيضًا العديد من المفاجآت من ضمنهم حضور النجمة مي سليم، وتكريمها على دورها في مسلسل "حواديت الشانزلزية"، وبمجرد صعودها إلى مسرح الحفل قام الجميع بالتفاعل معها وسط أجواء من الفرح والبهجة.



وأيضًا تم تكريم كل من نجم ستار أكاديمي محمد سراج، والمطرب الشاب عماد كمال، على جميع أغانيهما، وقاما بالتقاط الصور التذكارية مع العديد من محبيهما من الطلاب.