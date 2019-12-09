حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 9 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: تتعرض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جدًا، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك.



عاطفيًا: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول ان تصغي الى الشريك وان تستشيره.



صحيًا: قد تتلقى عرضًا او تحضّر لسفر او تسافر فجأة في هذه الاثناء لترتاح من مشاكلك العملية.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.