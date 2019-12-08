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مصر

"الإحصاء": تراجع أسعار الحديد والأسمنت خلال 2019

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:42 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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سجلت أسعار مواد البناء تراجعًا جديدًا خلال عام 2019، وفي مقدمتها الحديد والأسمنت، اللذان انخفضت متوسطات أسعارهما خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه من نفس العام، والشهر نفسه من العام الماضي.

وفي هذا الصدد، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض متوسط سعر بيع طن حديد التسليح المبروم لـ 10885.6 جنيه في شهر نوفمبر 2019 مقابل 11450 جنيه في شهر أكتوبر 2019، بنسبة انخفاض قدرها 4.9%، بينما كان متوسط سعر البيع 12300 جنيه في شهرنوفمبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 11.5%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاندي المعبأ في شيكارة 50 كجم بلغ 47 جنيه في شهر نوفمبر 2019 بدون تغير عن شهر أكتوبر 2019، بينما كان متوسط سعر البيع 50 جنيه في شهر نوفمبر 2018 بنسبة انحفاض قدرها 6%.

ولفت التقرير إلى أن متوسط سرع بيع متر زجاج مسطح منقوش 78.15 جنيه في شهر نوفمبر 2019، مقابل 79.80 جنيه في شهر أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2.07%، بينما كان متوسط سعر البيع 80 جنيه في شهر نوفمبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

وبلغ متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة"1" للمتر المكعب 4000 جنيه في شهر نوفمبر 2019 مقابل 4150 جنيه في شهر أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.6%، بينما كان متوسط سعر البيع 4350 جنيه في شهر نوفمبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 8.05%.

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