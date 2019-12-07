المنيا 2004 يكتسح شباب دير مواس 11 - 1 فى انطلاق دورى المنطقة

شهدت بداية دوري مواليد 2004، اليوم السبت، انطلاقة قوية لفريق المنيا، بعد أن حققوا الفوز على مركز شباب دير مواس بنتيجة (11-1).



نجح لاعبو نادي المنيا في تقديم عرض قوي أمام الفريق المنافس بملعبه، وأحرزوا 11 هدفًا بأقدام كل من: كريم أحمد (٤ أهداف)، زياد أسامة هدفين، رائد عاطف هدفين، محمد شعبان، يوسف نبيل، وأحمد أيمن (هدف لكل منهم)، ليحصد أول 3 نقاط هذا الموسم.



يقود فريق 2004 بنادي المنيا كل من: أحمد أبوبكر عبدالعزيز، مدير فني، محمود العمدة، مدرب عام، أحمد أبو بكرسيد، مدرب، الدكتور هشام عبد الحليم، عمرو أبوالغيط ومحمد يسري، مدربي حراس مرمى، محمد عباس إخصائي علاج طبيعي، الدكتور عصام طلعت، والدكتور أحمد عمر، مدربي أحمال، وحازم جمال، مدير إداري، تحت إشراف الدكتور يحيى كامل، مدير القطاع، وهاني صدقي، المشرف من قبل مجلس الإدارة.