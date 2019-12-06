استعدادات شركات قطاع السياحة للاحتفال بالكريسماس

بدأت شركات قطاع الأعمال العام السياحية في الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بنهاية رأس السنة "الكريسماس".



وجهزت فنادق كل من شركات القابضة للسياحة، مثل مصر للفنادق، و"ايجوث"، ومصر للسياحة، والمعمورة، للاستعدادات النهائية الخاصة بحفلات الكريسماس وعروض السياحة المختلفة.



وتمتلك القابضة للسياحة وفنادقها، أكثر من 30 فندق عملاق منهم 18 فندقا فئة 5 نجوم، بخلاف الفنادق التاريخية الكبرى المنتشرة في محافظات الجمهورية.



يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.

