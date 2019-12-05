طارق حجي يطالب بضم الطلاب المسيحيين لمدارس وجامعات الأزهر.. فيديو

طالب طارق حجي المفكر المصري، بضم الطلاب المسيحيين للمدارس والجامعات الأزهرية.



وقال خلال لقائه في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مؤسسة الأزهر طرأ عليها تغيرات في ستينات القرن الماضي جعلها تختلف عما كان عليها في التاريخ حيث كانت السلطة العليا للمسلمين السنة في مصر وفي العالم".



وكشف أن المؤسسة الدينية تضم 4.5 مليون طالب في الكليات والمعاهد الأزهرية يجب أن يتم ضمهم إلى المدارس والمعاهد المصرية لينضم إليها الطلاب المسيحيين.



وتابع أن جامعة الأزهر تضم 492 ألف طالب، مطالبا أن تُسمى جامعة جنوب أو شمال القاهرة وتخضع للدولة بالكامل.



وأوضح أن ابنتيه تخرجتا من "القلب المقدس" وكان 75% من الطلاب مسلمين ولم يكن هناك إطار ديني، ولم يتواجد شرط كما يوجد في الأزهر أن يكون الطلاب مسلم حتى ينضم للأزهر.

