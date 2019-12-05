فريدة الشوباشي: مصر حطمت مخطط أردوغان.. والدول العربية تنظر إليها كنموذج

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الدول العربية تنظر إلى الدور الذي قامت به مصر في مواجهة مخطط تقسيم الشرق الأوسط كمثال، مشيرة إلى أن أمريكا دمرت العراق وقتلت وشردت ملايين بادعاءات كاذبة عن وجود سلاح دمار شامل.



وأضافت خلال لقائها على قناة "إكسترا نيوز"، أنهم فعلوا المثل في ليبيا وسوريا، فأينما حلت أمريكا حل الخراب، لكن مصر لم تخضع للسياسة الأمريكية.



وأردفت: "المشهد اليوم في العالم العربي أمريكا السبب فيه، كانوا معتبرين مصر الجائزة الكبرى، لكن مصر كانت عصية عليهم، ليس لدينا عرقيات ولا قبائل ولا أجناس، حتى الأجانب الذين يأتون مصر ينصهرون في البوتقة المصرية، لهذا تحطم مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأطماعه".

