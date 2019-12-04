شاهد.. قبلات نادين الراسي وخطيبها في أول ظهور له

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، متابعيها مؤخرًا بإعلانها خبر خطبتها من شاب من خارج الوسط الفني ونشرت أول صورة لكفيهما وهما بخاتم الخطبة.



كما نشرت نادين فيديوهات لها برفقة خطيبها الجديد والذي يبدو أصغر منها سنًا وفقًا لتعليقات الجمهور والذي وصفه بأنه شبيه لنجلها الأول.



وتلقت نادين العديد من القبلات من خطيبها الجديد أثناء تواجدهما في أحد المولات التي تستعرض فيها الاستعداد لاحتفالات رأس السنة.



الفنانة اللبنانية، تزوجت للمرة الأولى من حاتم حدشيتي، في عام 1996، عندما كان عمرها سبعة عشر عامًا، وأنجبت ولدا اسمه مارك، ثم انفصلت عنه من دون معرفة الأسباب تزوجت ثانية من رجل الأعمال والممثل اللبناني جيسكار أبي نادر في عام 2001، أنجبت له ولدين هما: مارسيل وكارل، وانفصلت عنه عام 2016.



يُذكر أن "الراسي" كانت قد اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "يا مالكا قلبي"، المؤلف من 10 حلقات، وذلك لظروف خاصة بها، وقد أكدت بعض الجهات المعنية بالموضوع أنه لا يوجد أي خلاف بين الشركة المنتجة للمسلسل مع الراسي، مع التشديد على أنه قد يتم التعاون معها بالفترة المقبلة بأعمال أخرى.

