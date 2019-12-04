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اقتصاد

البنوك تبحث آليات تطبيق مبادرات "المركزي"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:36 م
المركزي
المركزي
راندا التوني
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كشفت مصادر لـ"الدستور" عن أن إدارات البنوك تبدأ، غدا الخميس، بحث آليات تنفيذ المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، بالتعاون مع مجلس الوزراء.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، مُحافظ البنك المركزي، مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، والتي تتبناها الحكومة والبنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي.

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