منى قدري: نجهز الكوادر الشبابية للتدريب على الذكاء الاصطناعي

قالت مني قدري عميد كلية الدراسات العليا في الإدارة الأكاديمية البحرية بالقاهرة، إن مصطلح الذكاء الاصطناعي، ليس جديد، لكن انتشر بقوة مع توجه الدولة المصرية للتحول الرقمي.



وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك كلية للذكاء الصناعي في مدينة العلمين، ويتم من خلالها تحضير الكوادر الشبابية للتدريب على الذكاء الاصطناعي.



وأردفت: "الأجيال الجديدة تتجه للتكنولوجيا بشكل كبير وخاصة في مجال التعليم كـ"التابلت".