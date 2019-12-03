محمد الباز يكشف رسائل السيسى والحكومة للمواطنين في 90 دقيقة.. الليلة

يكشف الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ومقدم برنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، تفاصيل افتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسى لعدد من المشروعات القومية في دمياط وبعض المحافظات، كما يكشف عن أهم الرسائل والتصريحات للرئيس السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى على هامش الافتتاحات، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

كما يستعرض الإعلامي محمد الباز، عددًا من الفيديوهات لتصريحات الرئيس السيسي والوزراء حول ما تم تنفيذه في عدد من قطاعات الحكومة وعلى رأسها قطاع الكهرباء وكيف تتعامل الوزارة مع شكاوى المواطنين المختلفة.

كما يكشف الإعلامى محمد الباز، تفاصيل جديدة عن خلافات أجراء الإخوان في تركيا، من خلال كشف عدد من الوثائق والمعلومات لأول مرة عنهم.

ويواصل الإعلامى محمد الباز، اختراق معسكر الإخوان بإسطنبول، بعدما كشف خلال حلقات أمس، تفاصيل خناقات الأجير الأكبر أيمن نور مع معتز مطر ، وتفاصيل العلاقة المشبوهة بين الأجير سامى كمال الدين والمقاول الهارب محمد على.

ويستضيف الإعلامى محمد الباز، أحد أشهر الساخرين على السوشيال ميديا من الإخوان وأجراءهم ، وهو الفنان الساخر حسن بلبل، صاحب الفيديوهات الشهيرة بأسلوبه الساخر من أجراء جماعة الإخوان الإرهابية، ليكشف رحلته معهم كيف بدأت وإلى أين وصلت وحقيقة تلقيه تهديدات منهم.

كما يكشف الباز، تفاصيل جديدة عن النمر الأسود أحمد زكى وأسرته وتفاصيل وصيته بعد رحيلة وعلاقته بعدد من الفنانين والمخرجين.