الغرف السياحية: المتحف المصرى هو الأكبر فى العالم (فيديو)

قال علي غنيم، عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المتحف المصرى أكبر متحف في العالم، وبالتالي السائح الأجنبي عند رؤية المتحف بذلك الحجم العملاق بما فيه من ممتلكات أثرية ويتمتع بكل الآثار المصرية الموجودة داخل المتحف يعطي رونقًا وانطباعًا لوجود الأمن والاستقرار.



وأشار "غنيم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، إلى أنه ليس من الطبيعي دولة غير مستقرة تستطع بناء متحف ضخم كهذا مع وجود فوضى داخلها، موضحًا أن التسويق العالمى ينقسم للميديا والوكالات السياحية.



ونوه "غنيم"، بأن الميديا العالمية مستمرة في البحث فى الإعلان عن افتتاح المتحف وعن سياحة البلد بوجه عام، مؤكدًا أن المواطن المصرى لابد أن تكون لديه قناعة بازدهار مصر عن قريب جدًا بإذن الله.