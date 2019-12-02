الباز: يجب التحلي بالرشد أثناء الحديث عن الانتحار

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن المجتمع يجب أن يتحلى بالرشد خلال مناقشة موضوع الانتحار، لافتا إلى أن البعض يزعم بأن الانتحار ظاهرة في مصر، وهذا غير صحيح.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أننا يجب أن نضع جرائم الانتحار في حجمها الطبيعي، لافتا إلى أن هناك حالات انتحار في تونس، فيقوم الشباب بحرق أنفسهم في شوارع تونس احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، ولكن لا يسلط الإعلام الغربي الضوء عليها، ولكن تسلط الأضواء على مصر.

وطالب "الباز"، الأسر المصرية بعدم الضغط على أبنائهم، ومطالبتهم بتحقيق أحلامهم، بدخول كلية معينة، أو شغل وظيفة بعينها، مما يدفعهم أحيانا للانتحار.

وشدد على ضرورة التحرك بعقد جلسات نقاشية مع الشباب، وتكوين صورة كاملة عما يدور في أذهانهم، والبحث عن أسباب إقبال الناس على الانتحار.