رياضى يلقب بالصخرة النمساوية.. تعرف على السبب

حقق الرياضى المغامر النمساوي فرانز مولنر، أحدث أرقامه القياسية، وذلك بتحريك أكبر عجلة هوائية في العالم في مدينة ميونيخ بألمانيا.



ووفقًا لتقرير بثته قناة الغد، فإن مولنر حقق ذلك الإنجاز بربط عربات العجلة بحبال ثم قام بسحبها معتمدًا على قوة ظهره، في أجواء وصفها بالوحشية لما تطلبه الإنجاز من مشقة.



وأشار تقرير الغد، إلى أن العجلة الهوائية "فيريس Hi-Sky" التي قام مولنر بتحريكها تزن 750 طنًا ويبلغ ارتفاعها 80 مترًا، وكان مولنر حقق إنجازات في السابق تسحب 50 طفلًا من فوق منحدر ثلجي، ما جعل تلقيبه بـ"الصخرة النمساوية" مستحقا، كما لقبته موسوعة جينيس بـ أقوى رجل في العالم عام 2017.

