الإثنين 02 ديسمبر 2019 الموافق 05 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إعلان نتائج التعداد الاقتصادى قبل نهاية 2019.. و19.8 مليون متعطل عربى

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
التخطيط والمتابعة
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
أميرة ممدوح
طباعة
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعملية التنمية المستدامة يحظي باهتمام كبير ليس لدى الحكومة المصرية فحسب وإنما على صعيد المنطقة العربية ككل، خاصة في ظل ما تواجهه الدول العربية من تحديات تتعلق بانخفاض مستويات التشغيل وتفاوت فرص التنمية بين الأقاليم الجغرافية، لافتة إلى أن متوسط معدلات البطالة في المنطقة العربية تبلغ 15.4% وهو المعدل الأعلى على مستوى العالم، كما تقدر أعداد المتعطلين بنحو 19.8 مليون متعطل عربي.

وأضافت الوزيرة، في كلمة ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط خلال مشاركته بفعاليات إطلاق الإصدار الرابع لتقرير التنمية العربية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية، أن أهمية إطلاق الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية يتمثل في تركيزه على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة محورية في مسيرة الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في القلب من التوجه التنموي للدولة المصرية وفق رؤية التنمية المستدامة 2030، القائمة بشكل أساسي علي تحقيق النمو الاحتوائي المستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تسهم هذه النوعية من المشروعات في تحقيقها، فضلًا عن دورها في الحفاظ على استدامة النمو التصاعدي الذي ارتفع مؤخرًا إلي حدود 5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وهو المعدل الأعلي منذ 11 عاما، كما تعول عليه الحكومة لخلق فرص العمل اللائق، وذلك إدراكًا منها لما يتمتع به هذا القطاع من قدرة على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة وخفض معدلات الفقر، فضلًا عن مساهمته في تعبئة المدخرات المحلية.

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت، خلال السنوات الأخيرة، العديد من الإجراءات الجادة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني سياسات تحفيزية لتشجيع تقنين أوضاع تلك المشروعات ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي وتقديم الحوافز الإيجابية لتشجيع هذا التحول، إلي جانب الإعداد لإصدار قانون المشروعات الصغيرة، والذي يسعى لتقديم أفضل مزايا وتسهيلات لأصحابها، وإنشاء جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع وهو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وأيضًا التوسع في توفير التمويل الميسر لهذه المشروعات وتحفيز البنوك على تمويلها، وكذلك إطلاق عدد من المبادرات القومية الداعمة لهذه النوعية من المشروعات مثل إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة مثل مجمع دمياط لصناعة الأثاث والروبيكي لصناعات الجلود، وغيرهما.

ولفتت إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في انتماء العدد الأكبر منها للقطاع غير الرسمي بنسبة تزيد عن ثلث الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس أهمية السعي لدمجه تحت مظلة المنظومة الرسمية بناءًا على قاعدة بيانات دقيقة وتفصيلية عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ستتيحها نتائج التعداد الاقتصادي المزمع إعلانها قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. حركة تنقلات مديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية

منذ حوالي 11 ساعة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى تسريب فيديو انتحار طالب من برج القاهرة

منذ حوالي 13 ساعة

"غيروا الراوتر".. وزير الاتصالات يكشف أسباب انقطاع الإنترنت

منذ حوالي 15 ساعة

11 مساعدًا للوزير.. تفاصيل حركة تنقلات الداخلية

الصور

image description

ورشة عمل لنواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

افتتاح أول مستشفى للطوارئ والإصابات فى قنا

image description

صور.. وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى

image description

محافظ أسيوط يوجه بتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

image description

محافظ بنى سويف محذرا رؤساء المدن: أتابع بنفسي مستوى الخدمات بشكل مفاجئ

الأكثر قراءة

بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

أول تعليق من نسرين طافش بعد انفصال أصالة وطارق العريان

والد محمد صلاح يكشف سبب شرائه نادى "عثماثون"

القصة الكاملة لزوج "جوهرة".. بدأ مساعدًا لها فوقعت في غرامه

أيام زمان

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

هكذا كفرتُ ثم تُبت.. محمود الجندي يروي حكايته مع الإلحاد

«يرضعن الأطفال أمام الزبائن».. أسرار «العوالم» في شارع محمد علي

ads

نجم الساعة

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

الصحة

تطوير سائل مغناطيسي لوقف فقدان الدم

السكريات تؤثر سلبيا على نهاية الحمل

5 عناصر لمساعدة الحوامل على مواجهة تساقط الشعر

5 أسباب لانتفاخ العينين

الرئيس نيوز

اعتماد كراسة اشتراطات منطقتين استثماريتين في بنها والصف

خاص| الحكومة تتجه إلى خفض أسعار الطاقة للمصانع

نائب وزير المالية: تسوية مستحقات 50 شركة بقيمة نصف مليار جنيه

"بينهم السفير الأمريكي".. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد

منوعات

الشباب ينتابهم الذعر عند حرمانهم من التليفون المحمول

وفاة أمريكى بسبب فخ أعده لحماية المنزل من اللصوص

الاستعانة بروبوت لإزالة ورم في الصدر

نصائح لإعادة تأهيل الملابس الشتوية القديمة

كشكول

وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمي بالجيزة

تعرف على الشعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف

6 كوارث تسببها "خناقات الأبوين" أمام الأبناء

النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر فيديو انتحار طالب الهندسة

إسلام سياسي

تركيا ترحل 21 إرهابيًا أجنبيًا خلال 3 أسابيع

منتصر عمران: تخلي قطر عن الإخوان يشكل حقيقة نظام الحمدين

السلطات الأيرلندية تلقى القبض على "عروس داعش"

شيخ السنوسية: نرفض وجود ميلشيات مسلحة فى ليبيا سواء صوفية أو سلفية

مقالات الرأي
د. منى حلمى
21 نوفمبر.. ميلاد عاشقة الجرأة والحكمة والأسئلة المحرمة
مؤمن المحمدي
السخرية
ماجد حبته
قمة إرهابية مصغرة!
ماجد حبته
جريمة بريطانيا العظمى
المزيد

الثقافة

محمد عزيز يتحدث عن تجربة مهرجان طنطا للشعر

الرفاعية يلتقون ومحافظ بورسعيد لتهنئته بتجديد الثقة

"مرآة على الخشب" مع أبناء جزيرة شارونة مغاغة

حسن عبدالموجود في دار بتانة بـ"عين القط"

صفحتنا ع الفيس بوك