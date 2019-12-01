سلطنة المسماري: "النواب الليبي" لن يسمح بأن تكون ليبيا من رعايا تركيا

قالت الدكتورة سلطنة المسماري، عضو مجلس النواب الليبي، إن السيد سراج لا يملك أي صفة قانونية التي تعطيه الحق لتوقيع أي اتفاقيات أو مذكرة تفاهم لأن المجلس الرئاسي الذي ولد بموجب اتفاق سياسي لم يدخل حيز الإعلان الدستوري الليبي، وبالتالي مجلس النواب الليبي غير معترف قانونًا بالمجلس الرئاسي بالرغم من أن مجلس الأمن فرض هذه الحكومة على الليبيين بالقوة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حتى وإن صدق البرلمان التركي على هذه الاتفاقية فإن ليبيا غير ملزمة بها، وأن مجلس النواب الليبي لن يعترف بها ولن يسمح بأن تكون ليبيا من رعايا الدولة التركية، ولن يسمح بهذا العبث".



وتابعت: "من أجل ذلك يدعم مجلس النواب القوات المسلحة الليبية لأنها هي الوحيدة القادرة على ردع مثل هذا التهور وإعادة سيادة وهيئة الدولة الليبية".



وأوضحت أن مجلس النواب يتحرك منذ أن تم الإعلان عن هذا الاتفاق غير القانوني والمشبوة ويتواصل مع مجلس الأمن ومع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وأصدر بيانا شديد اللهجة، وكذلك لجنة الخارجية والأمن القومي تتحرك في اتجاه وذلك لوقف الاتفاق المشبوه الذي يحاول السراج توريط الدولة الليبية فيه، وهو لا يملك سلطة قانونية لذلك".