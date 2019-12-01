عبد الله النجار يكشف: لماذا قدم الأزهر مقترحًا لقانون الأحوال الشخصية؟

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر قدم مقترحًا وليس قانونًا حول الأحوال الشخصية، لافتا إلى أنه كان عضوًا في لجنة الأزهر صاحبة مقترحة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الأزهر وجد المقتراحات المقدمة حول الأحوال الشخصية قادمة من فريقين يسيران عكس بعضهما فكان لابد من التدخل، وتقديم مقترح.

وأكد "النجار"، أن الإسلام وباقي الأديان تهتم بشكل كبير بكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، ولذلك وضع الأزهر مقترح من 192 بندا، لافتًا إلى أن الأزهر بدأ في إعداد هذا المقترح قبل تقديم مقترحات النواب، وكان في الرتوش الأخيرة.

ولفت، إلى أنه لا خلاف بين الأزهر والنواب، فجميعنا يعمل على خدمة المواطنين في مشروع الأحوال الشخصية.

وشدد "النجار"، على أن الأزهر يسعى إلى مصالح الناس ودفع الضرر عنهم، فهل يهعل أن يستغنى طفل عمره 7 سنوات عن والدته؟.