عارضات الأزياء العربيات على غلاف "فوج" لشهر ديسمبر

لم يعد اختيار عارضات الأزياء وفق المقاييس نفسها التى عرفها العالم من قبل من حيث التقيد بالطول والوزن النحيف للغاية ولون البشرة الفاتح، بل أصبحت هذه المعايير أكثر مرونة، بحيث تشمل الأنماط المختلفة من الألوان والأحجام المتفاوتة للنساء، لهذا كانت المساحة متاحة لعمل الكثير من عارضات الأزياء العربيات والوصول للساحات العالمية والمشاركة فيها.

هذا ما سلطت عليه الضوء مجلة فوج العربية، حيث كرمت وجوه نجمات فى هذا المجال بوضع صورهن على الغلاف الخاص بشهر ديسمبر 2019، بملامحهن العربية الأصيلة، وهن: نورا عتّال، ونور رزق، ومليكة المصلوحي، وليلى كريم جريس، وحياة مكارثي، في صورة جماعية التقطتها عدسة المصور دان بيلو.



نسّقت الإطلالات مديرة قسم الأزياء في ڤوج العربية كيتي تروتر، حتى يضع هذا الغلاف العارضات العربيات على الخارطة في عالم الأزياء.



وقال رئيس تحرير فوج العربية مانويل آرنو: "بدماء مغربية وجزائرية، ولبنانية، ومصريّة تجري في عروقهن، تقوم كلّ من نور، ومليكة، وحياة، وليلى، ونورا بنقل جمال العالم العربي إلي المشهد العالمي"، وأضاف: "في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن التنوع، حان الوقت للعارضات العرب لأن يظهرن في عروض وحملات كبرى، فالشرق الأوسط هو أحد أكبر أسواق الأزياء العالمية، وهو بحاجة لأن يتم تمثيله على صعيدٍ عالمي".



ولمعت مؤخرًا الكثير من الأسماء العربية في العروض البارزة والحملات الدعائية لكبرى الماركات العالمية، أحدثها حملة بربري لموسم الأعياد، التي ظهرت فيها العارضة إكرام عبدي عمر، لتصبح أول عارضة محجبة في إعلانات العلامة البريطانيّة.