شيرين عبدالوهاب: "الرجالة عسل.. واللى يزعل من كده شوية عوانس"
السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:41 ص
محمود عرفاتطباعة
أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب، جدلًا جديدًا بتصريحات لها خلال حفلها بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقالت شيرين خلال الحفل:"المرة اللي فاتت زعلوا مني لما قلت إن الستات لازم تسمع كلام الرجالة، طيب الرجالة دول عسل وسكر".
وتابعت: "مش عارفة إيه اللي يزعلهم من كده، أكيد دوول شوية عوانس".
وقالت شيرين خلال الحفل:"المرة اللي فاتت زعلوا مني لما قلت إن الستات لازم تسمع كلام الرجالة، طيب الرجالة دول عسل وسكر".
وتابعت: "مش عارفة إيه اللي يزعلهم من كده، أكيد دوول شوية عوانس".
#شيرين ترد على الحملة التي شُنّت ضدها بعد حفلها الأخير..— Al Arrab العرّاب (@AlArrabcom) November 29, 2019
ما رأيكم؟؟#العراب pic.twitter.com/wCyffP1ddo