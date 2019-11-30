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شيرين عبدالوهاب: "الرجالة عسل.. واللى يزعل من كده شوية عوانس"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:41 ص
جريدة الدستور
محمود عرفات
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أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب، جدلًا جديدًا بتصريحات لها خلال حفلها بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت شيرين خلال الحفل:"المرة اللي فاتت زعلوا مني لما قلت إن الستات لازم تسمع كلام الرجالة، طيب الرجالة دول عسل وسكر".

وتابعت: "مش عارفة إيه اللي يزعلهم من كده، أكيد دوول شوية عوانس".

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