شيرين عبدالوهاب: "الرجالة عسل.. واللى يزعل من كده شوية عوانس"

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب، جدلًا جديدًا بتصريحات لها خلال حفلها بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.وقالت شيرين خلال الحفل:"المرة اللي فاتت زعلوا مني لما قلت إن الستات لازم تسمع كلام الرجالة، طيب الرجالة دول عسل وسكر".وتابعت: "مش عارفة إيه اللي يزعلهم من كده، أكيد دوول شوية عوانس".