موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

مواجهة قوية أمام النادى الأهلى عندما يلتقي نظيره النجم الساحلي التونسي على الملعب الأوليمبى بمدينة رادس، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا 2019 - 2020، بالمجموعة الثانية، والتى تضم الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي.



ويرغب الأهلي في مواصلة انتصاراته تحت قيادة مدرب السويسري رينيه فايلر، الذي انتعش الأحمر معه، ولم يخسر أي مباراة منذ تولي صاحب الـ46 عامًا المسئولية.



موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي

الأهلي علي موعد مع نظيره التونسي، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية، في المباراة التي تقام على استاد رادس.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي

وتذاع أحداث مباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر قنوات "بى إن سبورت" الرياضية.