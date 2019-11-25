رئيس لجنة الصحة يكشف أسباب تدني سعر الدواء المحلي أمام المنتج الأجنبي

كشف الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، أسباب تدني سعر الدواء المحلي أمام المنتج الأجنبي، مؤكدًا أن ذلك يعود إلى غياب السياسات الدوائية، وإخضاع الصناعة لوزارة الصحة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "وزارة الصحة غير معنية بصناعة الدواء ولا تهتم ولا تفهم بها وبسياسة ترويجها".



وتابع، إنتاج الدواء الجديد، هو خلطة ما بين الصيادلة، والكيمائيين، والمهندسين الكيمائيين، ويوجد تضافر جهود بينهم وتتم تحت مظلة شركة الدواء، وهي المسئولة عن تشييد المركب معمليًا عن طريق التجارب وعمل التجارب الأولية على الحيوانات، وبعدها مرحلة الاختبارات الإكلينيكية ولا بد من تناغم كل فريق العمل.



وأوضح أن وزارة الصحة، كل عملها هو تسجيل الدولي وتداوله، لكنها بعيدة كل البعد عن البحث العلمي الخاص بالأودية.



وأكد أن الأزمة أن لدينا أبحاثا عملية جادة في الجامعة لا تنزل الصناعة، وأخر إحصائية صدرت من إحدى الجهات الأمريكية الشهيرة في رصد الأبحاث العملية في العالم صنفت مصر في الترتيب رقم 10 في أبحاث الدواء المنشورة في المجلات العلمية ذات القيمة العالية، ولدينا فجوة لأننا لا نستطيع تطبيق أبحاثنا على أرض الواقع.

