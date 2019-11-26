دراسة: الإفراط فى تناول الصويا يؤدى إلى الإصابة بالسرطان

تحل المواد الغذائية التي تحتوي على الصويا تدريجيا محل مواد غذائية أخرى مثل الحليب واللحوم والحلويات وغيرها.



إلا أن دراسة أجراها العلماء الفرنسيون، أظهرت خطورة هائلة تكمن في تلك المواد الغذائية قد يؤدي تناولها المفرط إلى الإصابة بالسرطان.



ونوه الباحثون الفرنسيون بخطرها بعد تحليل 55 مادة غذائية أنتجت على أساس الصويا، بما فيها الوجبات الجاهزة والمشروبات والحلويات والصلصات.



وقالت صحيفة "Helth News" إن نسبة مادة الفيتوستروغنز المتوفرة في وجبة واحدة من المواد الغذائية المذكورة تزيد 5 أضعاف عما هو مسموح به.



يذكر أن مادة الفيتوستروغنز تعطل عمل الهرمونات في جسم الإنسان ويمكنها أن تؤثر على الخصوبة وحتى تتسبب في الإصابة بالسرطان.



وأظهرت الدراسات الأخيرة نسبة مخيفة لتلك المادة في غالبية المواد الغذائية التي تحتوي على الصويا.



وفي هذا السياق فإن العلماء يدعون النساء الحوامل والأطفال لتجنب تناول المواد الغذائية المنتجة على أساس الصويا، كما أنهم طلبوا من الحكومة الفرنسية وإدارات حماية البيئة بإعادة النظر في معدلات تعاطي وجبات الغذاء المحتوية على الصويا.



وهناك سبب آخر للحذر يجب أن يدركه المستهلكون للمواد الغذائية التي تحتوي على الصويا، وهو أن محاصيل الصويا ترش بمبيدات الحشرات التي تصفها منظمة الصحة العالمية بمواد مسرطنة تمنع هرمونات الغدة الدرقية من العمل.