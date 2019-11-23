هنية: إعلان الخارجية الأمريكية بشأن المستوطنات مجزرة سياسية

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخاص بوضعية المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجزرة سياسية وتعدٍ صارخ على حق الشعب الفلسطيني في أرضه.



وأضاف هنية في تصريحات خاصة لقناة الغد، أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للخطة الأمريكية الإسرائيلية التي تتلاعب بمصير القضية الفلسطينية والمنطقة، لافتًا إلى أنهم يسعون إلى إعادة رسم الخرائط بالمنطقة بما يخدم الكيان الصهيوني.



وأثنى هنية، على دور الدول التي أعلنت بشكل صريح رفضها قرار وزير الخارجية الأمريكي، بالإضافة إلى الـ 135 عضوا بالكونجرس الأمريكي الذين وقعوا على عريضة تطالب بومبيو بسحب قراره.



