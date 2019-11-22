إطلالة ليلى علوي في حفل عمرو دياب (صور)

حرصت الفنانة ليلى علوي، على المشاركة في حفل الفنان عمرو دياب، الذي أقيم على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، التي تحمل اسم الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.



ونشرت ليلى علوي، صورا من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، التي اختارت فيها فستانا أسود ضيقا.



وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم دينا الشربيني، وبشرى، وأمينة خليل، وإنجي وجدان، وإنجي المقدم، ورشا مهدي، وإيمان العاصي، وأيتن عامر، وإلهام شاهين، وكريم قاسم، وأمير المصري، ولبلبة، وهند عبدالحليم.



وقدم عمرو دياب، خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل كبير من النجوم معه.