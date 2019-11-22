بكري: النائب العام الراحل رفض طلب مرسي بالقبض على إعلاميين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن محمد مرسي طلب أن يقبض عليه (بكري)، بجانب توفيق عكاشة وإسلام عفيفي ومحمد أبو حماد.



وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مرسي طلب من النائب العام الراحل المستشار عبد المجيد محمود، بعدم الحديث عن قضية موقعة الجمل، وفي حال وجود أي قضايا تخص جماعة الإخوان عليه أن يتصل به مباشرة.



وكشف بكري، أن مرسي طلب من عبد المجيد محمود الاتصال بالمستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية في تلك الفترة بشأن بعض القضايا ورفض تنفيذ ما طلبه مرسي.



وأردف بكري: "في يوم 23 أغسطس خلال فترة حكم مرسي استدعى المستشار عدنان الفنجري، والمستشار عادل السعيد، والمستشار تامر الفرجاني، ومديري عدد من الأجهزة المعنية وطلب منهم القبض على توفيق عكاشة ومصطفى بكري وإسلام عفيفي ومحمد أبو حماد وأبلغهم أنه ستحدث مظاهرات في 24 أغسطس وسيتم القبض عليهم".



وأشار بكري، إلى أن المستشار عادل السعيد تحدث مع النائب العام الذي كان موجود خارج البلاد حينها، لتلقي العلاج في ألمانيا وأبلغه بما حدث خلال الاجتماع مع مرسي ورفض تنفيذ ما طلبه مرسي طالما أنهم أبرياء ولم يرتكبوا أي جرائم.