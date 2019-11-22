العثور على رضيع أمام مركز شباب في الإسماعيلية (صور)

عثر مواطن بمدينة الإسماعيلية على طفل "حديث الولادة" لم يتعدى عمره اليومين، أمام أحد مراكز الشباب، ملفوفا بقطعة من القماش، حيث أبلغ عنه.



كانت صفحات التواصل الاجتماعي نشرت صورا لطفل حديث الولادة، حيث نشر الشخص الذي وجده رقم تليفونه للتواصل معه، خوفا من أن يكون الطفل قد تعرض للاختطاف.



وعلى الفور بدأ أمن الإسماعيلية في البحث والتحري حول ملابسات العثور على الطفل، وأصدر اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، تعليماته بنشر صور الطفل وبحث بلاغات الاختفاء للوصول إلى ذويه.



وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.