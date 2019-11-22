الرادارات تلتقط 1405 مخالفات

يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.



وتمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط 1405 مخالفات خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.



وتشهد جميع الطرق كثافة في الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير، التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.



وأكدت الإدارة استمرار الحملات بشكل يومي بواسطة الرادار لرصد سائقي المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.